Франция обрадовалась возвращению России в ПАСЕ

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Vincent Kessler/Reuters

Франция удовлетворена возвращением российской делегации полномочий в ПАСЕ, сообщает ТАСС.

«Франция с удовлетворением констатирует возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы», — заявили в МИД страны.

Ведомство отметило, что Россия должна иметь свои корни в Европе.