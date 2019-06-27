Далай-Лама назвал Трампа беспринципным

Тибетский духовный лидер Далай-Лама XIV назвал президента США Дональда Трампа «человеком без моральных принципов», сообщает Guardian.

По его словам, когда Трамп стал президентом, он провозгласил свой девиз «Америка на первом месте».

«Это не правильно. Америка должна взять на себя глобальную ответственность», — сказал Далай-Лама .

Сообщается, что лидер буддистов высказался о преемнике. Далай-Лама уверил, что готов, чтобы следующим лидером тибетских буддистов стала женщина, но только в том случае, если она будет «достаточно привлекательной».

Ранее сообщалось о госпитализации Далай Ламы.