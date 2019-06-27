Грузия забеспокоилась из-за сокращения турпотока из России

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна работает над тем, чтобы турпоток из России не был сокращен, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Грузия должна своевременно урегулировать возникшие проблемы.

«Мы должны обеспечить, чтобы доход наших не был уменьшен. Мы работаем по всем направлениям, в том числе, чтобы количество туристов из России не было сокращено», — заявил Бахтадзе.

Ранее сообщалось, что Грузия потеряет до $300 млн в 2019 году от сокращения потока российских туристов.