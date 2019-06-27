О шансах Трампа стать творцом истории на G20 рассказали СМИ

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Обозреватель The Nation Interest Кристиан Уитон полагает, что президент США Дональд Трамп отправляется на G20 в Осаку в завидном положении. У США сильная экономика и твердая политическая позиция для того, чтобы усилить свою власть. Он может закончить саммит, проведя успешные торговые переговоры и улучшив отношения с другими странами.

Отмечается, что президента США ждут двухсторонние встречи с японским премьером Синдзо Абэ, российским коллегой Владимиром Путиным, лидером КНР Си Цзиньпином, а также переговоры в трехстороннем формате с участием Абэ и индийского премьера Нарендры Моди. Как отмечается в материале, самой значительной является встреча с Си. Хотя китайская сторона говорила о том, что согласие на такие переговоры является уступкой Трампу, в действительности она является «даром Си», который подвергается экономическому и политическому давлению у себя на родине.

Подчеркивается, что Китай понес значительные убытки от торгового противостояния с США, в то время как Соединенные Штаты остаются оплотом процветания и роста. При таком раскладе американскому президенту не нужна торговая сделка с КНР, в то время как Пекин вынужден ее заключить.

Кроме того, Трамп встретится с Путиным. Автор выражает надежду на то, что, несмотря на различные позиции по ряду вопросов, президентам удастся обсудить более широкую стратегическую картину. Вашингтону в частности следует признать, что не в его интересах способствовать сближению Москвы и Пекина. Даже незначительный шаг в сторону реального диалога между США и Россией сделал бы саммит необыкновенно успешным.