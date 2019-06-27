NI: Зеленскому стоит беспокоиться из-за возврата РФ в ПАСЕ

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Решение о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), которое поддержали Германия и Франция, показывает, что они движутся по пути диалога с Кремлем. Об этом пишет The National Interest.

Отмечается, что посланный Европой сигнал неясен. Это решение было принято после продления антироссийских санкций Евросоюза и сразу после встречи президента Украины Владимира Зеленского с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которых он просил не восстанавливать полномочия России в ПАСЕ. Во Франции и Германии не считают, что это решение означает одобрение воссоединения Крыма с Россией, но оно необходимо для восстановления каналов диалога с Москвой.

В материале отмечается, что, хотя аналитики и будут говорить о том, что Совет Европы не слишком весомая организация, Зеленскому есть о чем беспокоиться. После этого шага станет проще восстановить другие аспекты отношений с российской стороной. Кроме того, существует угроза, что ситуация на Украине будет «заморожена» ради решения других проблем. Пока нет ясности, является решение о восстановлении России в ПАСЕ исключением и станет толчком для дальнейших изменений в подобном ключе.