Климкин ответил на обвинения Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на обвинение президента Владимира Зеленского в том, что ведомство не согласовало с лидером страны ответ на ноту России по украинским морякам, передает РИА «Новости».

Зеленский на брифинге пожаловался, что узнает о действиях Украины на международной арене из интернета, и упрекнул Климкина за то, что тот «не посчитал нужным согласовать с президентом ответ на российскую ноту».

В свою очередь Климкин отметил, что ведомство имеет право направлять ответ без согласования с президентом.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины и не содержит «никаких политических моментов».