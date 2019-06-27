Пушков похвалил планы по переносу столицы
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на планы по переносу украинской столице из Киева в другой город страны. Об этом он написал в своем твиттере.
Сенатор назвал «отличной мыслью» решение о переносе столицы Украины, с которым выступил президент Владимир Зеленский, а также главным делом, в котором нуждается страна.
«Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом», — заявил Пушков.
Также он добавил, что после совершения нововведений Киев «вновь станет в основном русским городом».
Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Вадим Рабинович назвал анекдотом идею Зеленского о переносе столицы Украины.