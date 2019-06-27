DW объяснила «спорное возвращение» России в ПАСЕ

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Спустя пять лет снова решено вернуть российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), хотя, как сообщает Die Deutsche Welle, за это время ничего не изменилось.

Отмечается, что санкции в отношении российской стороны были наложены в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В ответ на действия Страсбурга Москва прекратила делать взносы в бюджет организации. Это стало «чувствительным ударом», поскольку доля российской стороны составляет около 9% бюджета Совета Европы. В настоящее время достигнут компромисс: Россия выплатит полагающиеся деньги, а ее полномочия в организации будут полностью восстановлены. В тексте соответствующей резолюции о Крыме не говорится ни слова.

Как пишет издание, решение Совета Европы спорно и вызвало сильный скандал, поскольку украинская делегация из протеста покинула зал заседаний и угрожает прекратить деятельность в ассамблее. Критически это решение восприняли и балтийские страны. Однако при другом развитии событий Совету Европу пришлось бы исключить Россию из состава организации, поскольку, согласно правилам, за неуплату взносов в течение двух лет члена организации можно исключить. По мнению ряда экспертов, такое развитие событий стало бы тяжелым ударом для российских граждан, которые бы лишились возможности бороться за свои права в Европейском суде по правам человека.