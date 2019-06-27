Абэ обещал продвинуть переговоры по мирному договору на встрече с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует продвинуть переговоры по мирному договору с Россией, сообщает ТАСС.

Как сообщили в МИД Японии, он пообещал поговорить с президентом России Владимиром Путиным после завершения саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня.

Представитель МИД заявил, что неизвестно, в каком формате пройдут разговоры, тет-а-тет или с переводчиками.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Абэ подпишут документы и соглашения, в том числе и коммерческие контракты.

Ранее сообщалось, что Абэ решил встретиться с Путиным на G20.