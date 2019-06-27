Зеленский впервые обратился к Путину
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Зеленский напомнил Путину, что «у нас у всех есть дети».
»...верните детей родителям», — сказал он.
Отмечается, что во время обращения Зеленский не стал переходить на русский язык.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе, заложниками Киева.