Зеленский впервые обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский напомнил Путину, что «у нас у всех есть дети».

»...верните детей родителям», — сказал он.

Отмечается, что во время обращения Зеленский не стал переходить на русский язык.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе, заложниками Киева.