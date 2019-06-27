Две страны передумали уходить из ПАСЕ из-за России

Делегации Литвы и Грузии согласились доработать в ПАСЕ до конца текущей сессии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на депутата парламента Грузии Софию Кацараву.

Накануне делегации пяти стран покинули сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы после принятия резолюции о восстановлении России в правах в полном объеме.

В настоящее время Латвия приостановила работу, а Украина осталась на сессии как слушатель.

Отмечается, что делегаты вернутся домой и обсудят с парламентом и правительством совместные действия в ПАСЕ на следующих сессиях.