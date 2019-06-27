Экстренно госпитализирован президент Туниса

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Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси
Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси
Zoubeir Souissi/Reuters

Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси доставлен в военный госпиталь, передает Al Arabiya.

Ему 92 года.

Сообщается, что он перенес «тяжелый кризис со здоровьем».

Подробности о его состоянии не известны.

Ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года.