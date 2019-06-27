Россия пообещала расплатиться с долгом перед Советом Европы

Замглавы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Леонид Слуцкий заявил, что Россия выплатит долг по взносу в СЕ, передает «Интерфакс».

Он заявил, что долг будет погашен будет погашен до ноября этого года, когда начнется грузинское председательство в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ).

«Мы могли бы его решить сегодня, но это не компетенция Федерального Собрания. Думаю, этот вопрос будет решен положительно», — сказал Слуцкий.

Ранее в ПАСЕ поставили условия России для возвращения.