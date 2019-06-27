Медведчук уговорил Донбасс на освобождение пленных
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука уговорил глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на освобождение четырех пленных, передает ТАСС.
Медведчук заявил, что обмен пройдет в пятницу, 28 июня.
«Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно»,— ответил Пушилин на просьбу Медведчука.
Ранее Медведчук обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать обмен пленными в Донбассе.