Заместитель премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел стран Март Хельме, заявил, что стране нужно приостановить членство в ПАСЕ, сообщает ТАСС.

По его словам это решение необходимо после того, как полномочия делегации РФ были полностью восстановлены.

ОН выразил мнение, что страна должна сотрудничать со странами Восточной Европы, которые были против возвращения российской делегации.

Ране сообщалось, что делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.