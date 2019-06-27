Самочувствие трясущейся Меркель назвали хорошим
Самочувствие федерального канцлера Германии Ангелы Меркель назвали хорошим в пресс-службе правительства страны. В ведомстве добавили, что она посетит все запланированные встречи. Об этом сообщают РИА «Новости».
В пресс-службе заявили, что канцлер вылетит в Японию, чтобы принять участие в саммите G20.
Заявление прозвучало после того, как Меркель снова начало трясти на официальной встрече.
Ранее ей стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.