Самочувствие трясущейся Меркель назвали хорошим

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Самочувствие федерального канцлера Германии Ангелы Меркель назвали хорошим в пресс-службе правительства страны. В ведомстве добавили, что она посетит все запланированные встречи. Об этом сообщают РИА «Новости».

В пресс-службе заявили, что канцлер вылетит в Японию, чтобы принять участие в саммите G20.

Заявление прозвучало после того, как Меркель снова начало трясти на официальной встрече.

Ранее ей стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.