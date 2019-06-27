США отказались публиковать переписку по взлому сервера Демпартии

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Maxim Shemetov/Reuters

США отказали России в публикации переписки по вопросу взлома сервера Демократической партии, сообщает ТАСС.

Об этом заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

По его словам, при этом ее содержание грубо искажаются.

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