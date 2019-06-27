Меркель снова затрясло

Канцлера Германии Ангелу Меркель снова ударил тремор, передает Bild.

В этот раз это произошло во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Меркель также пыталась сдержать дрожь руками.

Ей поднесли стакан воды, но она отказалась.

Ранее Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.