Украину нецензурно обругали на ПАСЕ

Украину из-за агрессивного поведения нецензурно обругали на ПАСЕ, сообщают «Известия».

По словам лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот, после того как украинская делегация внесла больше 220 правок в зале стояла тишина. Однако когда депутаты вышли в курилку, «отборный трехэтажный мат звучал на всех европейских языках». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Лидер партии отметил, что делегация из Украины отвернула многих от себя излишней агрессивностью и напором.

Котов выразил сожаления за поведения представителей его страны, сказав, что проигрывать нужно достойно.

Ранее сообщалось, что Украина уходит из ПАСЕ из-за России.