Новую должность Евкурова назвали СМИ

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Юнус-бек Евкуров, 2012 год Юнус-бек Евкуров, 2012 год
Юнус-бек Евкуров, 2012 год
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Юнус-Бек Евкуров получит новый пост. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным издания, Евкуров станет заместителем министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее президент Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. Срок полномочий Евкурова истекал в 2023 году.