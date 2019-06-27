Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал Россию главной угрозой миру. Об этом он заявил в ходе теледебатов на канале MSNBC кандидатов в президенты США от Демократической партии.

«Россия пытается подорвать нашу демократию. Мы должны остановить их», — заявил де Блазио.

В ходе дискуссии кандидаты высказались о главных угрозах. Среди них были названы Китай, ядерное оружие и изменение климата.

В свою очередь губернатор штата Вашингтон Джей Инсли назвал главной угрозой миру действующего президента Дональда Трампа.