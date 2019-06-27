Из-за России семь стран покинули ПАСЕ

Делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме, сообщает РИА «Новости».

Глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил на своей странице в фейсбуке, что вслед за Украиной делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии решили покинуть ПАСЕ.

Однако представитель Словакии Андрей Данко заявил, что их уход не связан с Россией. Он также добавил, что против возвращения прав российской делегации проголосовал только один человек – Мартин Полячик. Именно он, без данных ему полномочий, подписал документ шести других стран.

Ранее Британия и Украина оспорили вопрос о полномочиях РФ в ПАСЕ.