Саакашвили призвал украинцев пить грузинское вино вместо русских

<img src="//img.gazeta.ru/files3/369/12277369/RIAN_3296196.HR-pic905-895x505-9963.jpg">

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили призвал грузин заменить россиян в Грузии. Об этом сообщает ZIK.

По его словам, он хотел бы, чтобы на грузинскую территорию отправились граждане Украины, которых в Грузии любят.

«Грузинов больше бы обрадовало, если бы приезжало больше украинцев в Грузию, чтобы украинцы пили больше грузинского вина», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что это было бы реальной помощью.

Ранее сообщалось, что Саакашвили пригрозил мэру Одессы «черной бухгалтерией».