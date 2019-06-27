Саакашвили призвал украинцев пить грузинское вино вместо русских
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили призвал грузин заменить россиян в Грузии. Об этом сообщает ZIK.
По его словам, он хотел бы, чтобы на грузинскую территорию отправились граждане Украины, которых в Грузии любят.
«Грузинов больше бы обрадовало, если бы приезжало больше украинцев в Грузию, чтобы украинцы пили больше грузинского вина», — заявил Саакашвили.
Он добавил, что это было бы реальной помощью.
Ранее сообщалось, что Саакашвили пригрозил мэру Одессы «черной бухгалтерией».