Семь стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

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Эстонская, латвийская, литовская, польская , грузинская, украинская и словацкая делегации решили покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после решения о возвращении делегации России полномочий. Об этом написал в фейсбуке возглавляющий делегацию Украины Владимир Арьев.

Отмечается, что впоследствии словацкая делегация сделала заявление, в котором объяснила, что только один член делегации — голосовавший против России Мартин Полячик – подписал документ шести других стран, хотя не имел таких полномочий. Официальная позиция страны с его точкой зрения не совпадает.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что восстановление России в ПАСЕ является разрывом «санкционной цепи». Он также попросил не называть это победой, так как Россия «ни с кем не воюет».