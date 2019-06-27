Названы дата и время встречи Путина и Трампа

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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся в Осаке в 14.00 28 июня, передает Reuters.

Как отмечается, об этом проинформировал представитель Белого дома. Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому. В субботу, 29 июня, Трамп также встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в 11.30 (5.30 мск).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в очень хорошем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он также сказал журналистам, что его переговоры с Путиным это «не ваше дело». Помещение для переговоров выбрала американская сторона. В ходе переговоров лидеры, в частности, обсудят общее состояние двусторонних дел.