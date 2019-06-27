Мадуро заявил о поимке участников последней попытки переворота

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Венесуэльский президент Николас Мадуро проинформировал о том, что участники последнего заговора, который был нацелен на свержение законного правительства страны, были пойманы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам президента страны, за задержанными следили на протяжении 14 месяцев.

«Они пойманы, они за решеткой с полным набором доказательств», — заявил Мадуро.

Ранее сообщалось, что посол Венесуэлы при отделении ООН в Женеве Хорхе Валеро заявил о попытке ЦРУ подкупить военное руководство страны.