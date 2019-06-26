Украина отказалась пускать на выборы российских наблюдателей

Украина не допустит на выборы российских наблюдателей от ПАСЕ, передает ТАСС.

Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Я подозреваю, что сейчас могут быть попытки направить нам от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортами. Я хочу сразу четко заявить, что мы, очевидно, такого не примем», — заявила она.

Украина заявила, что покидает ПАСЕ после того, как ассамблея подтвердила полномочия России в полном объеме.