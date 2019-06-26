Мантуров объяснил проживание в миллионных люксах

Глава Минпромторга Денис Мантуров пояснил, почему останавливался в дорогостоящих номерах отелей, передает «Интерфакс».

Он отметил, что чиновники в поездках не выбирают, где им жить, а останавливаются в номерах, которые доступны на данный момент.

Мантуров добавил, что за выбор места проживания отвечает компания, с которой заключен контракт у ведомства.

В Минпромторге ранее заявили, что Счетная палата в рамках проверки исполнения федерального бюджета за соответствующий год проверяла, в том числе, командировочные расходы чиновников.