Иран ответил на угрозы Трампа
Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности «уничтожить» Иран. Об этом сообщает CNN.
По его словам, слова Трампа свидетельствуют о незаконных намерениях США.
Он также добавил, что США не смогут «уничтожить» Иран.
Зариф подчеркнул, что Трамп должен помнить о наличии устава ООН, согласно которому подобные угрозы незаконны.
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал уничтожить Иран после оскорбления Белого дома.