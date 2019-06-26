Иран ответил на угрозы Трампа

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Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности «уничтожить» Иран. Об этом сообщает CNN.

По его словам, слова Трампа свидетельствуют о незаконных намерениях США.

Он также добавил, что США не смогут «уничтожить» Иран.

Зариф подчеркнул, что Трамп должен помнить о наличии устава ООН, согласно которому подобные угрозы незаконны.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал уничтожить Иран после оскорбления Белого дома.