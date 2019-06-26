В России заявили о разрыве «санкционной цепи»
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что восстановление России в ПАСЕ является разрывом «санкционной цепи», передает ТАСС.
Он также попросил не называть это победой, так как Россия «ни с кем не воюет».
Толстой добавил, что возвращение Москвы в ассамблею — это возможность покончить с украинской пропагандой.
Ранее целью возвращения делегации России в ПАСЕ назвали «защиту русских людей от хамских нападок со стороны горстки озлобленных русофобов».