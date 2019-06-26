«Торжество здравого смысла»: Матвиенко о решении ПАСЕ по РФ

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала восстановление полномочий делегации России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Торжество демократии, парламентаризма и, конечно, здравого смысла», — заявила Матвиенко.

По ее словам, Россия будет эффективно работать в ПАСЕ.

Она также добавила, что в восстановлении полномочий России большую роль сыграла глава ПАСЕ Лилиан Паскье.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ подтвердила в полном объеме полномочия России.