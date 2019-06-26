Слуцкий потребовал наказания для Украины за поведение делегации в ПАСЕ

close
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Российский депутат Леонид Слуцкий призвал дать оценку недостойному поведению украинской делегации на заседании ПАСЕ, передает РИА «Новости».

После того, как ассамблея подтвердила полномочия России в полном объеме, делегация Украины вышла в центр зала, депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и сказал в него: «Мы уходим».

Слуцкий заявил, что произошедшее — это злость, хамство и агония.

«Это ничем не прикрытая злость, которая из пор сочится», — сказал он.

Отмечается, что представители украинской делегации оскорбляли российских депутатов и журналистов.