Слуцкий потребовал наказания для Украины за поведение делегации в ПАСЕ

Российский депутат Леонид Слуцкий призвал дать оценку недостойному поведению украинской делегации на заседании ПАСЕ, передает РИА «Новости».

После того, как ассамблея подтвердила полномочия России в полном объеме, делегация Украины вышла в центр зала, депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и сказал в него: «Мы уходим».

Слуцкий заявил, что произошедшее — это злость, хамство и агония.

«Это ничем не прикрытая злость, которая из пор сочится», — сказал он.

Отмечается, что представители украинской делегации оскорбляли российских депутатов и журналистов.