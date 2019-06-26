ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации РФ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/223/12441223/pase-pic905-895x505-47216.jpg">

ПАСЕ признала неприемлемой поправку, предлагающую отказать делегации России в полномочиях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье признала эту поправку неприемлемой, потому что она полностью меняет текст резолюции.

Как отмечается, парламентарии также отвергли вторую подобную поправку в ходе голосования.

При этом поправки были внесены Украиной и странами Балтии.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Украина оспорили вопрос о полномочиях РФ в ПАСЕ.