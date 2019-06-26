Мэй подтвердила встречу с Путиным на G20
Пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердила ее встречу с президентом России Владимиром Путиным на G20. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Мэй планирует заявить Путину о готовности Лондона к другим отношениям с Москвой.
Как отмечается, решение Мэй о встрече с Путиным не означает нормализации отношений между Британией и Россией.
При этом Мэй намерена донести до Путина позицию Лондона о перспективах отношений.
Ранее сообщалось, что Лондон отреагировал на возможность встречи Мэй и Путина.