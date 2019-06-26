Путин обсудил с членами Совбеза саммит G20

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянным членам Совбеза и обсудил с ними предстоящий саммит G20, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями в плане подготовки к предстоящему в Осаке саммиту «двадцатки», а также двусторонних контактов на полях этого форума», — уточнил он.

Ранее стало известно, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет в зоне переговоров для лидеров на саммите G20.