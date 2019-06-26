МИД ответил на ноту США по Уилану

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В МИД России прокомментировали протест посольства США в связи с ситуацией вокруг обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, ведомство призвало Вашингтон рассказал о том, как обеспечиваются в США права арестованных россиян.

Как отмечается, речь идет о Марии Бутиной, Константине Ярошенко, Викторе Буте и других россиянах.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон потребовал от России доказательств по делу Уилана.