Слуцкий не попал в ПАСЕ

Российский парламентарий Леонид Слуцкий не смог набрать необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ПАСЕ, сообщает РИА «Новости».

Информацию подтвердила глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

Уточняется, что Слуцкий был выдвинут на эту должность, но парламентарии не согласились с выдвижением и устроили тайное голосование.

Парламентарий набрал 101 голос при необходимых 159.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия покинет ПАСЕ, если права российской делегации в ассамблее не будут полноценными.