Восемь Зеленских зарегистрировали на выборах в Раду

На внеочередных выборах в Раду зарегистрировали восемь кандидатов с фамилией Зеленский. Об этом сообщает «Лiга.Новости» со ссылкой на главу ЦИК Татьяну Слипачук.

По ее словам, имена и отчества у них разные. Также они зарегистрировались в разных округах.

«Это реальные люди. Они накануне не меняли свои фамилии», — подчеркнула Слипачук.

Она пояснила, что в ЦИКе требовали от кандидатов указывать факт смены фамилии, если таковой был, и время, когда это произошло.

Глава ЦИК добавила, что в одном округе было целых 3-4 двойника.

Ранее сообщалось, что Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру на выборах в Раду.