Как Зеленский просил деньги у Коломойского

Издание «Страна.Ua» разместило видео, на котором участники студии «95 квартал» поздравили с днем рождения украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Кроме того, на кадрах видно как участники студии шутливо просят олигарха повлиять на телеканал «1+1» и погасить долг перед «Кварталом».

Предположительно, видео было записано в 2017 году, и сейчас оно активно распространяется в СМИ — причем людьми Коломойского.

Снимает видео украинский лидер Владимир Зеленский, а в конце он обращается к олигарху.

«Я вам желаю всего, чего ребята сказали: и друзей, и здоровья, и деток, и внуков. Я желаю вам в следующем году, чтобы у вас было все как прежде, а у нас — хоть что-нибудь поменялось», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Коломойский пообещал Зеленскому заняться покраской ларька в Донбассе.