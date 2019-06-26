Песков высказался о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил отдельной встречи между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на настоящий момент ведется работа по подготовке возможной встречи.

Однако, добавил пресс-секретарь, дата, время и формат встречи пока не определены.

При этом, уточнил Песков, российская сторона не готовит пока какие-либо документы к возможной встрече.

Саммит G20 пройдет в Осаке 28-29 июня.

Ранее в российском МИДе заявили, что встреча Путина и Трампа, «скорее всего», состоится.