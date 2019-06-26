Песков высказался о встрече Путина и Трампа
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил отдельной встречи между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, на настоящий момент ведется работа по подготовке возможной встречи.
Однако, добавил пресс-секретарь, дата, время и формат встречи пока не определены.
При этом, уточнил Песков, российская сторона не готовит пока какие-либо документы к возможной встрече.
Саммит G20 пройдет в Осаке 28-29 июня.
Ранее в российском МИДе заявили, что встреча Путина и Трампа, «скорее всего», состоится.