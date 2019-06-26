Саакашвили выстрадал допуск к выборам в Раду
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Апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили о доступе к выборам в Верховную Раду. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля.
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать кандидатов от партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в народные депутаты Рады. До этого Саакашвили разрешили участвовать в выборах в Раду.