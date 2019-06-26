В ПАСЕ поставили условия России для возвращения

Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА «Новости».

«Российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств и обязательств», — говорится в проекте.

Также среди условий названо освобождение 24 украинских моряка и немедленные выплаты всех взносы, причитающихся в бюджет Совета Европы.

Ранее были раскрыты поддержавшие восстановление РФ в ПАСЕ страны.