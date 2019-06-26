Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру на выборах в Раду
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Житель Киева Дарт Вейдер баллотируется на досрочных выборах в Раду на избирательном округе в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
Как отмечается, Дарт Викторович Вейдер родился в 1987 году и является гражданином Украины.
Кроме того, он является директором компании «Темная сторона силы», а также членом партии «БЛОК Дарта Вейдера».
Уточняется, что в 2015 году эта политсила выдвинула на выборы 44 Дартов Вейдеров.
Более того, данная партия выдвигала раз кандидатуру магистра Йоды.
Ранее сообщалось, что житель США официально стал Дартом Вейдером.