Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру на выборах в Раду

Житель Киева Дарт Вейдер баллотируется на досрочных выборах в Раду на избирательном округе в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Как отмечается, Дарт Викторович Вейдер родился в 1987 году и является гражданином Украины.

Кроме того, он является директором компании «Темная сторона силы», а также членом партии «БЛОК Дарта Вейдера».

Уточняется, что в 2015 году эта политсила выдвинула на выборы 44 Дартов Вейдеров.

Более того, данная партия выдвигала раз кандидатуру магистра Йоды.

Ранее сообщалось, что житель США официально стал Дартом Вейдером.