США лишились тормозов, заявили в МИДе
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Замглавы МИД России Сергей Рябков обвинил США в безответственном отношении к Ирану, передает РИА «Новости».
По его словам, давление Вашингтона на Иран «лишилось тормозов».
«Курс на слом договоренностей и последующее ожесточенное, абсолютно лишенное каких бы то ни было тормозов давление на Тегеран приводит к возникновению серии очагов потенциальных проблем», — сказал Рябков.
По его словам, курс США безответственный.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить Иран.