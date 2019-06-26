США лишились тормозов, заявили в МИДе

Замглавы МИД России Сергей Рябков обвинил США в безответственном отношении к Ирану, передает РИА «Новости».

По его словам, давление Вашингтона на Иран «лишилось тормозов».

«Курс на слом договоренностей и последующее ожесточенное, абсолютно лишенное каких бы то ни было тормозов давление на Тегеран приводит к возникновению серии очагов потенциальных проблем», — сказал Рябков.

По его словам, курс США безответственный.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить Иран.