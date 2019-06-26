В конгрессе раскритиковали санкции Трампа против Ирана

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Старший демократ юридического комитета сената конгресса США Дайэнн Файнстайн заявила, что жесткие санкции администрации американского президента Дональда Трампа против Ирана препятствуют дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, санкции и взаимный обмен оскорблениями делают дипломатическое урегулирование «недостижимым».

Она также добавил, что администрации Трампа необходимо прекратить «цикл эскалации».

Файнстайн подчеркнула, что США должны пойти на диалог с Ираном без предварительных условий.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал уничтожить Иран.