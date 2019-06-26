Генконсул США во Владивостоке уходит в отставку

Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс завершает работу на своем посту. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он намерен способствовать сотрудничеству между Россией и США до своего ухода.

Он также добавил, что уходит со своего поста 5 июля.

Ранее сообщалось, что посол Британии в Москве Лори Бристоу уходит в отставку.