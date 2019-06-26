Абэ решил встретиться с Путиным на G20
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, в настоящее время стороны согласовывают дату встречи двух лидеров.
Как отмечается, Абэ также намерен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
При этом переговоры Абэ и Трамп назначены на 28 июня.
Ранее сообщалось, что Абэ сделал признание насчет переговоров с Путиным.