Абэ решил встретиться с Путиным на G20

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в настоящее время стороны согласовывают дату встречи двух лидеров.

Как отмечается, Абэ также намерен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

При этом переговоры Абэ и Трамп назначены на 28 июня.

Ранее сообщалось, что Абэ сделал признание насчет переговоров с Путиным.