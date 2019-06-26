Названы поддержавшие РФ в ПАСЕ страны
Стало известно, какие страны поддержали резолюцию, которая позволила России вернуться в ПАСЕ. Об этом сообщает RT.
По данным телеканала, возвращение России единогласно поддержали парламентарии из 12 стран, в частности, делегации Испании, Франции и Турции.
Как отмечается, единогласно против возвращения российской делегации выступили Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина.
При этом большинство британский парламентариев также не поддержали документ.
Ранее сообщалось, что в Кремле оценили допуск России в ПАСЕ.