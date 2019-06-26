Названы поддержавшие РФ в ПАСЕ страны

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Стало известно, какие страны поддержали резолюцию, которая позволила России вернуться в ПАСЕ. Об этом сообщает RT.

По данным телеканала, возвращение России единогласно поддержали парламентарии из 12 стран, в частности, делегации Испании, Франции и Турции.

Как отмечается, единогласно против возвращения российской делегации выступили Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина.

При этом большинство британский парламентариев также не поддержали документ.

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили допуск России в ПАСЕ.