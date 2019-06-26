Толстой назвал цель возвращения РФ в ПАСЕ

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал о главной цели возвращения делегации России в ПАСЕ. Об этом сообщает газета «Известия».

«Защита России, защита русских людей от хамских нападок со стороны горстки озлобленных русофобов», — сказал Толстой.

По его словам, это главная цель возвращения российской делегации.

Он также добавил, что от неучастия в сессиях ПАСЕ Россия потеряла возможность высказывать свою позицию.

Ранее сообщалось, что полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕ.