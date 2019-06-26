Шеф протокола Трампа отстранен от службы в преддверии G20

<img src="//img.gazeta.ru/files3/59/12416059/RTX6XLYV-pic905-895x505-16513.jpg">

Шеф протокола президента США Шон Лоулер отстранен от службы в преддверии саммита G20. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Лоулер был снят со своего поста на фоне расследования обвинений в дискриминации и преследовании.

Как отмечается, в администрации президента США Дональда Трампа считают, что Лоулер не вернется на работу.

При этом на G20 Трампа будет сопровождать помощник Лоулера Мэри-Кейт Фишер.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке встречи президента России Владимира Путина и Трампа на G20.