Шеф протокола Трампа отстранен от службы в преддверии G20
Шеф протокола президента США Шон Лоулер отстранен от службы в преддверии саммита G20. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Лоулер был снят со своего поста на фоне расследования обвинений в дискриминации и преследовании.
Как отмечается, в администрации президента США Дональда Трампа считают, что Лоулер не вернется на работу.
При этом на G20 Трампа будет сопровождать помощник Лоулера Мэри-Кейт Фишер.
Ранее в Кремле рассказали о подготовке встречи президента России Владимира Путина и Трампа на G20.